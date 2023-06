Inter, in corso l'incontro di Inzaghi con la dirigenza per il rinnovo | VIDEO

Incontro nella sede dell'Inter tra Inzaghi e la proprietà per programmare il futuro

È in corso nella sede dell'Inter l'incontro tra Inzaghi e la proprietà nerazzurra per parlare del rinnovo contrattuale e pianificare il futuro assieme.

Incontro Inzaghi-Inter per il futuro

Dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City, in casa nerazzurra è già tempo di programmare la prossima stagione con l'obiettivo di continuare a vincere trofei.

Credits Rosito

L'allenatore nerazzurro è arrivato attorno alle 16:25 in sede molto sorridente e rilassato per l'appuntamento con la dirigenza, con ad attenderlo Marotta e Ausilio. Presente anche Zhang, arrivato prima di pranzo nella sede dell'Inter.

Nella stagione appena conclusa, Simone Inzaghi ha vinto due trofei (Coppa Italia e Supercoppa). 57 partite per l'Inter quest'anno, arrivata fino in fondo in tutte le competizioni, con 35 vittorie tra campionato e coppe.