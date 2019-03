Inter, incontro con l’agente di Ranocchia per il rinnovo

L’agente di Ranocchia ha incontrato ad Appiano Gentile i dirigenti dell’Inter per parlare del rinnovo del giocatore, in scadenza il prossimo giugno

Poco spazio in campo, ma un ruolo centrale all’interno dello spogliatoio nerazzurro: il futuro di Andrea Ranocchia, difensore centrale classe 1988 in scadenza di contratto il prossimo giugno, è ancora tutto da dedicere ma non è da escudere che la sua esperienza all'Inter possa continuare.

Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, infatti, quest’oggi ad Appiano Gentile c’è stato un incontro tra Tullio Tinti, agente di Ranocchia, e il ds Piero Ausilio per parlare del rinnovo del difensore in scadenza di contratto a fine stagione.

Ranocchia fino a questo momento della stagione è stato impiegato da Luciano Spalletti solo in sette occasioni tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.