Inter, il Genoa su Pinamonti: Vanheusden verso lo Standard Liegi

Se in entrata l’Inter prepara l’assalto a Lukaku, in uscita la società nerazzurra ha necessità di ottenere plusvalenze pari a 46 milioni di euro entro il 30 giugno. In questo senso procede la trattativa per la cessione di Vanheusden allo Standard Liegi che potrebbe chiudersi nella giornata di domani sulla base di 12 o 13 milioni di euro.

Il Genoa intanto ha puntato Andrea Pinamonti, giovane attaccante che la società rossoblù vorrebbe a titolo definitivo. L’Inter ha sempre dichiarato di non voler cedere l’attaccante, ma in caso di necessità sarebbe disposta a farlo a patto di riaverlo la stagione successiva grazie ad una prelazione che il Genoa di impegnerebbe a lasciare sul giocatore a favore dei nerazzurri. Anche Dalbert sul piede di partenza: per l'esterno è arrivata la prima offerta del Lione che ha avanzato una proposta da 18 milioni di euro ontro una richiesta di poco più di 20 milioni.