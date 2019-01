Inter, Icardi vicino al rinnovo: incontro positivo fra club e Wanda

"I tifosi dell'Inter possono stare tranquilli: Mauro ha ancora due anni di contratto e non c'è niente di cui preoccuparsi". Queste le parole pronunciate da Wanda Nara sulla questione legata al rinnovo di Mauro Icardi. Grande ottimismo, dunque, con le parti tornate a parlarsi in toni armoniosi dopo i botta e risposta delle settimane precedenti.

Questa serenità è dovuta al fatto che - come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport - l’Inter ha già incontrato Wanda Nara nei giorni scorsi, il tutto lontano da occhi indiscreti e non in sede. Il vertice fra la moglie di Icardi, Marotta, Ausilio e Gardini, che probabilmente si è tenuto nella giornata di lunedì, si è consumato in modo positivo e ha confermato la volontà di andare avanti insieme.

Si è trattato della prima volta a livello professionale che Marotta e Wanda si parlavano in maniera diretta discutendo sul tema rinnovo. Fino a questo momento, infatti, i due si erano visti solo alla cena di Natale. Si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni per entrare più nello specifico della trattativa. Non hanno parlato di cifre né di clausola. Lo faranno prossimamente.

La sensazione comunque è che l’inter possa anche valutare la possibilità di tenerla ma tuttavia non si è mai discusso della possibilità di alzarla a 180 milioni.