Inter, incontro tra Marotta, Icardi e Wanda: ecco com’è andata, la ricostruzione

Beppe Marotta da una parte, Wanda Nara e Mauro Icardi dall’altra: “Un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte”, come recita la nota pubblicata dall’Inter con un messaggio via Twitter.

Ma com’è andato il faccia a faccia tra le parti? Secondo le prime indiscrezioni, quello che si è tenuto oggi è stato un incontro interlocutorio nel corso del quale entrambe le parti in causa sono rimaste piuttosto ferme sulle proprie posizioni iniziali.

L’Inter non ha fatto nessuna retromarcia sul discorso relativo alla fascia di capitano, ma anzi ha auspicato un pronto ritorno in campo del giocatore. Icardi che però al momento non ha fissato date o tempi precisi per il suo rientro, ritorno in campo che comunque la società nerazzurra auspica possa esserci presto (QUI).

Nel corso dell’incontro odierno, inoltre, Marotta, Icardi e Wanda Nara hanno parlato principalmente del presente, più che del futuro: un colloquio utile anche per capire i motivi che hanno portato a determinate scelte e su come l’Inter intenda proseguire il rapporto.