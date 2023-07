Inter, non c'è l'accordo col Wolfsburg per Gosens: il giocatore ha l'intesa

Non c'è ancora l'accordo tra Inter e Wolfsburg per il trasferimento di Gosens: il giocatore invece ha un'intesa per un contratto di 5 anni

L'Inter, oltre a Onana, è al lavoro per cedere anche Robin Gosens: sull'esterno mancino c'è il Wolfsburg, che però non ha ancora trovato l'accordo con il club nerazzurro. L'Inter chiede 18 milioni di euro, e al momento la società tedesca non è arrivata alla cifra richiesta: si dovrà ancora trattare.

Inter, il Wolfsburg ha pronto un quinquennale per Gosens

Nonostante manchi ancora l'accordo tra i due club, Gosens ha invece l'intesa economica con il Wolfsburg, sulla base di un accordo quinquennale. Quindi, in attesa che l'Inter e la società tedesca trovino l'accordo, il giocatore ha definito la base del proprio contratto, pronto per trasferirsi in Bundesliga.