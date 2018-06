Inter, Dembele prende tempo

Dembele prende tempo dopo l'offerta dell'Inter: il giocatore prima di decidere vuole aspettare la fine del mercato cinese.



I nerazzurri comunque lavorano anche per William Carvalho dello Sporting CP: il giocatore rescinderà il suo contratto con il club portoghese ma l'Inter non vuole incorrere in eventuali sanzioni future (in seguito alle vicende che hanno portato molti giocatori a lasciare lo Sporting).

Attraverso gli agenti del giocatore è stata avviata una trattativa con i portoghesi e si cercherà così un accordo per evitare qualsiasi tipo di sgarbo come far arrivare il giocatore a Milano a parametro zero.