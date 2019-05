Luciano Spalletti ha diranato la lista dei convocati per l'importante sfida, in ottica Champions League, contro il Napoli. Il dubbio era sicuramente legato a Matteo Politano che era uscito malconcio dall'ultima sfida di campionato, ma invece ha recuperato e farà parte del gruppo che andrà in trasferta a Napoli. Non recupera invece, e quindi è ancora out De Vrij, ecco l'elenco completo dei convocati.