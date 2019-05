Inter-Chievo, le formazioni ufficiali

Sarà Inter-Chievo a chiudere il programma della 36^ giornata di Serie A. Allo stadio San Siro la squadra di Spalletti ospiterà i gialloblù di Di Carlo. I nerazzurri proveranno a conquistare i tre punti per allungare sulle avversarie in corsa per un posto in Champions: attualmente l'Inter è quarta in classifica a 63 punti, con una partite in meno. Seguono Milan e Roma a 62 e Torino a 60. Il Chievo è, invece, già retrocesso.

Ecco le formazioni ufficiali:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti

Chievo (3-4-1-2): Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Grubac. All.: Di Carlo