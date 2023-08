Inter, Carlos Augusto in sede per firmare il contratto

Carlos Augusto ha superato le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il brasiliano ha già ottenuto anche l'idoneità sportiva del CONI quando era al Monza. Gli agenti del giocatore assieme al giocatore sono arrivati nella sede nerazzurra. Documenti firmati tra i club per un prestito a 4,5 milioni e obbligo a 7,5 più bonus. Manca solo ora la firma di Carlos Augusto.

Dopo l'accordo raggiunto sabato sera, Carlos Augusto si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

Con più o meno la cifra incassata per Gosens, attorno ai 13 milioni di euro più bonus, i nerazzurri hanno chiuso la trattativa per il brasiliano. L'esterno del Monza, che ha ben figurato nella scorsa stagione con i brianzoli, arriva in prestito con obbligo di riscatto per rinforzare la fascia sinistra nerazzurra.

I numeri di Carlos Augusto nell'ultima stagione

L'ex Corinthians ha collezionato 6 reti e 5 assist in 37 partite giocate nella prima stagione in Serie A, nella quale è diventato imprescindibile nella formazione allenata da Palladino.