Inter, Ausilio: "Vrsaljko? Ottimista". Spalletti: "Vidal? Dobbiamo coprire i doppi ruoli"

"Vrsaljko? Sempre ottimista". Così il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha commentato brevemente ai microfoni di SkySport la situazione legata al croato.



Dichiarazioni rilasciate al termine di una cena di mercato, trascorsa con Spalletti, il suo vice Martusciello e Gardini. Campo e dirigenza insieme per fare un punto insieme.









Anche Luciano Spalletti ha speso qualche parola sul calciomercato nerazzurro, spiegando che "i direttori stanno lavorando, certe cose si vanno a definire dopo che inizia la preparazione, quando si conosce meglio la rosa.

Man mano che passano i giorni e ci si avvicina alla chiusura del mercato cambiano le situazioni poi.

Vrsaljko ci piace, ci sono giocatori che servono per coprire i doppi ruoli, perché giocheremo tre partite alla settimana.

L'anno scorso dicevate che eravamo pochi, ma era sufficiente. Quest'anno, anche se abbiamo già operato, visti gli impegni serve fare qualcos'altro.

Vidal? Io non so i nomi, dobbiamo coprire i doppi ruoli, stiamo lavorando in campo, fuori ci pensano Ausilio e Gardini. I ruoli da coprire li sapete anche voi".