Inter, non solo Conte: da decidere il futuro di Ausilio

L'Inter e il futuro, possibilità di cambi in panchina e non solo. Non è ristretta ad Antonio Conte (martedì l'incontro decisivo) la cerchia dellle persone che potrebbero lasciare l'Inter nei prossimi giorni.

Piero Ausilio sta facendo le sue valutazioni per decidere il proprio futuro, a prescindere da chi ci sarà sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione.

Ha un contratto fino al 2022 ma è corteggiato dalla Roma per un posto nella nuova società di Friedkin.

Saranno giorni decisivi dunque anche per Ausilio, che dopo 15 anni consecutivi in nerazzurro potrebbe scegliere di cambiare squadra, per un un'Inter che nel giro di pochi giorni conoscerà il futuro di alcune delle figure più importanti.