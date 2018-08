Inter, altro "no" del Real: sogno Modric vicino a sfumare

Un nuovo, ennesimo dialogo tra le parti senza esito positivo lato nerazzurro, per una possibilità di mercato ormai sempre più destinata a sfumare. Luka Modric resterà, con ogni probabilità, un giocatore del Real Madrid: nonostante gli ultimi tentativi degli agenti del giocatore per accontentare la volontà del croato di vestire la maglia dell'Inter, il confronto con i piani alti del club madrileno ha portato ad una nuova chiusura totale per l'eventuale cessione dell'ex Tottenham.

Nessuno spiraglio per un trasferimento in Italia, insomma, e ultimo giorno di mercato destinato a vedere Modric restare sogno irrealizzato per il club nerazzurro, a meno di clamorosi colpi di scena. Con Florentino Perez non intenzionato a liberare il calciatore, voglioso di una nuova sfida (pur mantenendo grandissima professionalità) e di raggiungere i propri connazionali croati a Milano, e con Modric pronto a restare (soprattutto dopo l'addio di Cristiano Ronaldo) uno dei principali leader tecnici di un Real che ripartirà anche dal suo numero 10.