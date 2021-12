Fiorentina, fatta per Ikoné: il giocatore atteso domani a Firenze

Regalo anticipato per Vincenzo Italiano. La Fiorentina ha infatti formalizzato l'affare che porterà Jonathan Ikoné (qui il profilo del giocatore) in Viola. Il giocatore, attualmente in forza al Lille, è atteso domani a Firenze.

Il club francese riceverà 14 milioni più 1 di bonus, a cui si aggiungerà il 15% su una futura rivendita. Un colpo importante per la Fiorentina, attualmente in lotta per la zona Europa in campionato.

I numeri di Ikoné

Classe 1998, Jonathan Ikoné è un esterno destro capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Cresciuto calcisticamente nel PSG, dove ha militato fino alla stagione 2016/2017, il francese ha poi proseguito il suo percorso al Montpellier.

Nel 2018, la chiamata del Lille, con cui si è laureato campione di Francia la scorsa stagione. In 150 partite al Lille ha messo a segno 16 gol. Quest'anno è a quota 2: uno è arrivato in Champions League, l'altro in Ligue 1. Adesso inizia una nuova avventura a tinte viola.