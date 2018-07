Higuain, terminato l'incontro tra Milan e Juventus: gli aggiornamenti

E' terminato l'incontro tra Milan e Juventus per definire l'affare Higuain, Marotta e Paratici hanno lasciato Casa Milan dopo aver incontrato Leonardo. Confronto durato poco meno di un'ora, nel corso del quale il sì definitivo non è ancora arrivato. Si tratta ad oltranza, non c'è stata ancora l'intesa su tutti i dettagli dell'operazione relativa all'attaccante argentino, che sbloccherà poi a sua volta lo scambio tra Bonucci e Caldara.

Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore, dal momento che andranno definite due questioni contrattuali in particolare: la buonuscita che Higuain vuole dalla Juventus e l'ingaggio da riconoscere al Pipita nel suo primo anno al Milan.

[videosky id="438280"][/videosky]