Higuain-Chelsea, via libera: risolti gli ultimi dettagli

Gonzalo Higuain vede blue. E si prepara a raggiungere Maurizio Sarri a Londra, per giocare nel Chelsea. Dopo che oggi si è sbloccato l'affare Piatek-Milan, anche gli ultimi dettagli della trattativa che porterà il Pipita in Premier League sono stati risolti: alcuni piccoli intoppi sorti in giornata sono stati superati pochi minuti fa, questo significa via libera per le visite mediche che Higuain effettuerà nelle prossime ore.

Il Chelsea prende l'attaccante argentino in prestito dalla Juventus rilevando le condizioni del Milan, con obbligo di rinnovo del prestito per altri 12 mesi al verificarsi di determinate condizioni.