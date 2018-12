Parma, riuscita l'operazione a Grassi: "È il primo passo per il ritorno"

Il peggio è alle spalle, Alberto Grassi può finalmente guardare al futuro con ottimismo e non perde l'occasione per rassicurare i suoi tifosi. L'operazione di oggi a cui si è sottoposto a Villa Stuart a Roma è perfettamente riuscita e da ora in poi non ci sarà più nulla da temere, ma solo tempo da aspettare per provare ad avvicinarsi al giorno del recupero. Tempi lunghi per la lesione dei legamenti di un crociato, ma l'importante era superare la paura dell'operazione.

Tempestivo il suo post sul proprio profilo Instagram, in cui si è fatto immortalare sul lettino della clinica con la gamba immobilizzata e un cenno di fiducia per il futuro. "Il primo passo per tornare in campo è stato già fatto" le sue prime parole dopo l'operazione. Un incubo già lasciato alle spalle con fisioterapia, allenamenti e voglia di ricominciare già nella sua testa. Alberto Grassi e il suo ottimismo: un sorriso per ricominciare al meglio.