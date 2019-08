Milan, Giampaolo si tiene stretto Suso: "Innamorato di lui"

Un buon Milan cede al Manchester United solo ai calci di rigore, dopo il 2-2 dei 90 minuti regolamentari. Abbiamo commesso degli errori, ma a me interessa l’acquisizione di un pensiero, di una mentalità", ha parlato Marco Giampaolo al termine del match di International Champions Cup. "Noi dobbiamo fare la partita e non subire quella degli altri: il grosso della lezione i ragazzi l’hanno capita. E col tempo miglioreremo".

Dal rientro di Bonaventura alla prestazione di Suso, tanti i segnali positivi per l'allenatore del Milan. "Jesus è un fuoriclasse, e noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L'ho detto sia a lui che alla società: sono innamorato, il suo modo di giocare mi fa impazzire ed è uno che può fare la differenza. Il rigore sbagliato da Daniel Maldini? Va bene così, giusto che lo calciasse visto che era il quinto", continua Giampaolo. "Peccato per l'errore, ma è un percorso utile per lui: è un ragazzo giovane e ha bisogno di queste partite per crescere".