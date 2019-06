FOTO | Genoa, ecco Pinamonti: "Felice di essere qui"

Andrea Pinamonti è pronto a firmare con il Genoa, di rientro dalle vacanze in Grecia dopo l'esperienza con la Nazionale Under 20 nei Mondiali di categoria. L'attaccante scuola Inter, lo scorso anno in prestito al Frosinone, è atterrato adesso a Malpensa e svolgerà nelle prossime ore le visite mediche con il club di Preziosi. "Sono felice per questa nuova avventura - ha dichiarato il classe 1999 -, da Genova sono passati tanti attaccanti forti come Milito, Borriello e Piatek: io sono pronto a raccogliere la sfida, Diego è il mio preferito. Se tornerò nerazzurro come lui? Adesso penso solo al Genoa"