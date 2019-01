Genoa, Perinetti: "Sturaro? Partita rinviata. E Romero..."

"Sturaro? Partita rinviata". Così ha parlato Giorgio Perinetti, amministratore delegato del Genoa, ai microfoni di Sky, al termine dell'incontro che si è tenuto questo pomeriggio tra società rossoblu e Juventus a Milano. "Dovremo riparlarne domani" ha continuato il dirigente sempre in riferimento a Sturaro, per il quale si cerca di trovare l'intesa finale per un prestito con diritto di riscatto a favore del Genoa. E Romero? "Credo piaccia alla Juventus" ha continuato Perinetti. "Ma resta un'operazione distinta", eventualmente per il futuro.