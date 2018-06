Il matrimonio con la sua Silva e magari anche quello con un altro club. Fiori d'arancio domani per Matteo Politano, che poi nei prossimi giorni tornerà a pensare al calciomercato.



Sono infatti in programma degli incontri per definire il suo futuro: sull'attaccante del Sassuolo ci sono sempre in ballo l'Inter, il Napoli (previsto un incontro con l'agente del giocatore) e probabilmente anche la Roma.