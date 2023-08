Frosinone, si insiste per Soule: la Juventus prende tempo

Il Frosinone vorrebbe Soule della Juventus per rinforzare il proprio attacco. I giallazzurri insistono per l'argentino con l'obiettivo di prenderlo in prestito.

Frosinone-Soule: la situazione

La Juventus al momento prende tempo per quanto riguarda la situazione di Soule. I bianconeri non hanno deciso oggi neanche se mandare Iling-Junior in prestito o meno e per questo motivo stanno valutando la migliore soluzione per entrambi i giovani giocatori.

21 presenze totali con la Prima squadra della Juventus, Soule è un esterno in grado di giocare sia a destra accentrandosi con il sinistro ma anche come seconda punta.

Solo una rete, al momento, in Serie A contro la Sampdoria il 23 marzo scorso (4-2 risultato finale ndr.). In contemporanea l'argentino ha giocato anche 6 partite con la Next Gen prima di essere integrato in pianta stabile da Massimiliano Allegri in Prima squadra.