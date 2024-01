Frosinone in chiusura per Seck: i dettagli

Colpo a sorpresa del Frosinone. La società e il direttor dell'area tecnico-operativa Guido Angelozzi ha trattato a sorpresa con il Torino per Demba Seck. I due club stanno definendo in questi momenti gli ultimi dettagli, con la chiusura previste per stasera. Domani il giocatore potrebbe partire per unirsi alla squadra di Di Francesco.

Seck verso Frosinone

Sarà molto probabilmente Demba Seck il rinforzo in attaco per Di Francesco e il suo Frosinone, dopo il mancato arrivo di Popovic (leggi qui cosa è successo). Domani, 23 gennaio, il giocatore potrebbe già partire. In questa stagione, chiuso dall'arrivo di Zapata, in Serie A in stagione ha giocato 9 partite, senza trovare il gol.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO