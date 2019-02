Lazio, Inzaghi: "Ritorniamo a fare punti in campionato"

Dalla delusione per la sconfitta contro la Juventus in campionato alla gioia per la vittoria ai rigori contro l'Inter in Coppa Italia. È stata una settimana intensa per la Lazio, che si prepara ora alla sfida contro il Frosinone. L'ha presentata così Simone Inzaghi: “La squadra prende autostima con i successi, veniamo da un buon momento e da una qualificazione meritata nonostante il rigore subito all'ultimo, con Strakosha che è stato bravissimo – ha dichiarato in conferenza stampa – Ma Juve e Inter sono il passato, ora bisogna tornare a fare punti in campionato contro il Frosinone

L'esultanza di San Siro? Era per i ragazzi e i tifosi, nessuna rivincita. La squadra è stata perfetta con la Juve e con l'Inter, ma ora pensiamo al Frosinone”.

“Il nuovo assetto tattico mi convince – prosegue – Non dimentichiamoci che alla fine del girone d'andata eravamo quarti e qualificati in Europa League con due giornate d'anticipo. Non era tutto da buttare via. Immobile e Correa hanno l'alternativa Caicedo e mi stanno convincendo, così come Milinkovic e Luis Alberto mezzali.

Romulo? Ha fatto un'ottima carriera e ha voluto la Lazio a tutti i costi. È un buonissimo punto di partenza, ha fatto due allenamenti nel migliore dei modi e ha le stesse possibilità degli altri di giocare”.