Frosinone, è fatta per Cheddira: i dettagli

Il Frosinone ha chiuso per Walid Cheddira: l'attaccante lascia il Bari, firma con il Napoli a titolo definitivo e passa in prestito ai giallazzurri

Il Frosinone ha trovato l'attaccante che cercava: Walid Cheddira sarà un nuovo giocatore del club giallazzurro. La punta marocchina lascerà il Bari a titolo definitivo per firmare con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, per poi passare al Frosinone in prestito. Chiusa l'operazione tra le parti: venerdì la firma con il club azzurro. E il giocatore assisterà alla partita proprio tra Frosinone e Napoli in programma sabato.

Photo credits: Tess Lapedota

Frosinone, i numeri di Cheddira

Il Napoli aveva intenzione di mantenere il controllo su Walid Cheddira, trattandosi di un profilo che lo scorso gennaio era stato richiesto al Bari da diverse squadre di Serie A. Il marocchino esordirà quindi in Serie A con la maglia del Frosinone. Nell'ultima stagione di Serie B, al Bari, Cheddira ha ventidue gol complessivi tra Serie B e Coppa Italia.