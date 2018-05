Fiorentina, ufficiale il riscatto di Pezzella: in viola fino al 2022

35 presenze, una rete e prestazioni sempre convincenti. Prima stagione in Italia da protagonista assoluto con la maglia della Fiorentina, l'avventura di German Pezzella con la squadra viola continuerà ancora a lungo. La società della famiglia Della Valle, infatti, ha esercitato il diritto di riscatto per il difensore argentino, arrivato a Firenze la scorsa estate dal Real Betis.

Pezzella sarà legato alla Fiorentina fino al 2022, come comunicato dallo stesso club viola attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore German Pezzella. Pezzella nella scorsa stagione in maglia viola ha realizzato 35 presenze mettendo a segno anche una rete. Il calciatore resterà pertanto legato alla società gigliata fino al 30 giugno 2022".