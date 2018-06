Fiorentina, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di David Hancko

Adesso è ufficiale, la Fiorentina potrà contare su un rinforzo in più per la difesa in vista della prossima stagione. Dopo le indiscrezioni di ieri, proprio in questi minuti è arrivata l'ufficialità: "La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore David Hancko dal MSK Zilina. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre del 1997, nell’ultima stagione ha disputato 32 partire realizzando 4 reti. Il calciatore ha collezionato inoltre 7 presenze nella nazionale under 21 del suo paese. Hancko sarà a Firenze nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche"

Accordo raggiunto tra i club per una cifra che supera i 3 milioni di euro. Si tratta di un colpo molto interessante, soprattutto in ottica futura. Hancko, infatti, è stato inserito dalla UEFA fra i 50 talenti più promettenti lo scorso gennaio. A lui, adesso, il compito di dimostrare il proprio valore