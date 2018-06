La Fiorentina ha effettuato un sondaggio per Alexander Schwolow, portiere classe '92 del Friburgo. Primi contatti tra le parti con i viola che cercano dunque un numero uno visto che ancora non c'è l'accordo per il riscatto di Sportiello dall'Atalanta. 33 presenze in Bundesliga, 37 quelle stagionali. Quanto basta per meritarsi le attenzioni di Corvino e della dirigenza viola