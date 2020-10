Fiorentina-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Impazza il mercato in questi ultimi giorni di trattative, ma è anche tempo di concentrarsi sul campo. Comincia infatti la terza giornata di campionato, con Fiorentina-Sampdoria all'Artemio Franchi.

Viola che vogliono ripartire dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter, nonostante un'ottima prestazione. Contro troveranno però una Sampdoria affamata di punti, visto che dopo due partite si trova ancora inchiodata a quota zero.

Iachini deve fare a meno di Ribery (che non va neanche in panchina), uscito acciaccato dalla sfida contro i nerazzurri, e affida il peso dell'attacco alla giovane coppia formata da Kouamè e Vlahovic. Fiducia ancora in Candreva per Claudio Ranieri: l'ex esterno dell'Inter parte ancora titolare sulla fascia destra, dopo l'esordio con assist contro il Benevento. Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All.Iachini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All.Ranieri