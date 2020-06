Fiorentina, chi gioca con la Lazio? La probabile formazione

Iachini cambia praticamente tutto e torna all’antico. L’allenatore della Fiorentina accantona il 4-3-3 utilizzato con il Brescia e fa un passio indietro verso il 3-5-2. Con la Lazio si va sul sicuro: niente esperimenti, servono punti pesanti per allontanarsi in fretta dalla zona calda.

Il dubbio più grande riguarda l’attacco: Ribery è l’unico sicuro del posto, Vlahovic e Cutrone si giocano una maglia da titolare. Chiesa è squalificato, Iachini dovrò quindi farne a meno con i biancocelesti e scegliere uno tra i due giovani attaccanti. Cutrone è al momento in vantaggio, favorito sul serbo classe 2000: l’ex Milan non gioca in campionato dallo scorso 8 febbraio, quando affrontò l’Atalanta.

L’altro dubbio riguarda il quinto a sinistra a centrocampo: Dalbert rimane comunque favorito su Igor. Ceccherini rimpiazzerà lo squalificato Caceres, per il resto pochi dubbi per Iachini, a cui spetta l’ingrato compito di affrontare una Lazio affamata e arrabbiata per la sconfitta con l’Atalanta.

Fiorentina, la probabile formazione

(3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone