Allegri: "Questo weekend è decisivo. Cristiano? Non vuole riposare"

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa commentando il momento particolare che sta vivendo la squadra di Pioli, le probabili scelte di formazione e la situazione-infortuni:





"Giocare a Firenze non è mai semplice, lì le partite non finiscono mai. I tifosi supportano la squadra dal primo all'ultimo minuto, in più questa volta anche le altre big del campionato saranno impegnate in trasferte importanti. Proprio per questo, portare a casa i tre punti sarà importantissimo"

"Bentancur? Sta facendo molto bene, anche domani sarà in campo e affianco a lui valuteremo se si possono schierare Pjanic e Matuidi. Martedì è stata una partita tosta, dobbiamo dosare le nostre energie. Khedira sarà ancora out, Emre Can potrebbe tornare già con l'Inter mente Bernardeschi torna a disposizione già domani. Non dimentichiamoci Cuadrado: anche lui può fare la mezzala destra. Miralem? Ha giocato tanto ultimamente, con l'allenamento di oggi capirò su chi posso fare affidamento. Dietro, però, sono tutti in gran forma: Rugani e Benatia vengono da ottime partite, Bonucci sta giocando tanto e forse potrei farlo rifiatare."

Di sicuro, non giocherà la stessa formazione di martedì scorso: "Abbiamo giocato sabato, poi martedì e ora di nuovo sabato. Vedremo su chi puntare, fortunatamente dopo avremo una settimana a disposizione prima di incontrare l'Inter, anche se poi riprenderemo a giocare ancora ogni tre giorni. Ho tante soluzioni: in difesa Cancelo e De Sciglio possono giocare su entrambe le fasce, Cuadrado lo posso mettere pure a centrocampo. Cristiano a riposo? Finora non mi ha mai chiesto di saltare una partita: domani potrebbe riposare Mandzukic."

"Dybala? Per noi è fondamentale. Martedì, con CR7 e Mandzukic, ha fatto una partita strepitosa. E' l'anello fondamentale per dare il via al nostro gioco, deve essere un tuttocampista. Non significa che debba cambiare ruolo, ma che prima accanto a lui c'era solo un attaccante, adesso due. E' lui quello che deve occuparsi del raccordo con il centrocampo".

"Il nostro obiettivo è quello di chiudere in testa il 29, per poi concentrarci su Coppa Italia e Supercoppa. Sarà strano allenarsi 24 e 25 dicembre, dovremo mangiare quanto meno pandoro possibile. Noi non chiudiamo le partite? Non vinciamo 4-0, è vero, ma la perfezione non esiste. A dire il vero, neppure la vorrei. Però abbiamo il miglior attacco..."

"Basta veleni con la Viola? Io lo dico sempre: lo sport è una cosa meravigliosa e il calcio ancora di più perchè appassiona milioni di persone. Ci deve essere rivalità , è giusto, ma una rivalità sana."