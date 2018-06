Fiorentina, il Leganes su Laurini: si tratta

22 presenze nell’ultima Serie A e un futuro che adesso però potrebbe essere lontano dall’Italia. Secondo le informazioni in possesso di Dario Massara, su Vincent Laurini, terzino destro classe 1989 di proprietà della Fiorentina, c’è infatti il forte interesse del Leganes (Liga).

La società spagnola ha già presentato due offerte per provare ad acquistare il cartellino del giocatore: interesse dunque reale e concreto, trattativa tra i due club aperta e in corso, con il Leganes sempre più deciso a provare a concludere in maniera positiva l’operazione.