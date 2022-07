Fiorentina, è fatta per Gollini: presto le visite mediche

Fiorentina, è fatta per Gollini. Dopo la deludente esperienza in Premier League in prestito al Tottenham, il portiere italiano è pronto a passare in maglia viola: lunedì o martedì le visite mediche, poi le firme.

Fiorentina, Gollini in arrivo dall'Atalanta

Il portiere italiano si prepara ad essere il titolare nella squadra di Vincenzo Italiano. Nella passata stagione la porta della Fiorentina è stata difesa da Dragowski e Terracciano, che però non hanno convinto fino in fondo. Per questo la dirigenza viola ha deciso di investire sulla porta, cercando così di blindare la difesa. Sulle tracce del portiere dell'Atalanta c'era anche il Torino, ma la Fiorentina ha accelerato superando la concorrenza e chiudendo il colpo.

Gollini nel corso della sua esperienza in Italia con l'Atalanta ha dimostrato di essere un portiere più che affidabile, e sarà quindi un innesto di spessore per la Fiorentina. Nella stagione 2020/21, l'ultima in Serie A prima del passaggio al Tottenhan, il classe 1995 ha collezionato 25 presenze, subendo soltanto 26 gol e mantenendo la porta inviolata in ben 10 occasioni. Inoltre per il portiere italiano sarà una sorta di ritorno a casa: tra il 2010 e il 2012, infatti, Gollini ha giocato nella primavera viola.