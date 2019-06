Fiorentina, Commisso rassicura: "Non siamo in ritardo sul mercato"

Rocco Commisso ha dato ufficialmente il via al nuovo corso della Fiorentina. Dopo closing e annunci ufficiali, la società viola ora è chiamata a programmare la prissima stagione. Nell'intervista concessa a Sky Sport Commisso parla del prossimo futuro: “Non confermo né smentisco che ci sarà un incontro con Montella e Pradé. Gandini e Scolari? Non li conosco, conosco solo me stesso. Questi sono solo nomi che ho letto sui giornali”. E ha già programmato anche il suo ritorno in Italia: “Dovrei tornare tra due settimane a Firenze se il Signore mi assiste con la salute. Ho trascorso delle bellissime giornate qui, non ci metterò soltanto i soldi ma anche il cuore. Ci saranno poche vacanze, lavorerò sempre”.

Capitolo mercato, il neo presidente viola rassicura i tifosi: “Non siamo in ritardo. O si restava con la proprietà di prima o sarebbero dovuti passare tre mesi per la due diligence. Chiedo un po’ di pazienza, ce la faremo”. Infine una battuta sulla tournée di questa estate: “A metà luglio andremo in tournée negli Stati Uniti, che sarà molto importante sia per il brand della Fiorentina che per me. L’ultima partita si giocherà nella zona di New York”.