Fiorentina, Bruno Gaspar allo Sporting: visite mediche in corso

Visite mediche in corso per Brno Gaspar, ormai un nuovo giocatore dello Sporting

Portogallo-Italia andata e ritorno per Bruno Gaspar. Un anno in Serie A, poi il ritorno in patria per il terzino portoghese, che dopo una stagione con la Fiorentina è pronto a diventare un nuovo giocatore dello Sporting Clube de Portugal. Il classe ’93, dopo aver raggiunto un accordo con la società portoghese nella giornata di ieri, sta svolgendo in questo momento le visite mediche. Dopo 15 presenze nel nostro campionato Bruno Gaspar è prontoad iniziare la sua seconda avventura portoghese con lo Sporting Clube de Portugal.