Fiorentina-Brescia, Vlahovic in campo senza numero: il motivo

La Fiorentina non è andata oltre l'1-1 contro il Brescia, confermando le proprie difficoltà casalinghe. Al Franchi sono arrivate appena tre vittorie in 14 gare. Ribery, tornato in campo dal 1' dopo il lungo infortunio, al 50' si è visto annullare il gol del 2-1.

Decisiva la posizione di fuorigioco di Vlahovic, che tre minuti dopo vedrà annullarsi un'altra rete, questa volta per un controllo fuori dal campo di Chiesa. L'attaccante serbo, inoltre, si è reso protagonista di un episodio piuttosto singolare, che lo ha visto giocare qualche minuto con una maglietta senza il numero.

Il motivo

Il tutto a causa di una strattonata di Spalek, che poi è stato anche ammonito. In panchina non c'era un'altra maglia con il numero 28, di qui un'alternativa che - ovviamente - non andava bene all'arbitro, il quale ha provveduto a fargliela cambiare immediatamente.