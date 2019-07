La nuova Fiorentina di Rocco Commisso muove i primi passi sul calciomercato in entrata e pensa al Pipa Benedetto (Boca Juniors) come rinforzo per l'attacco viola. A centrocampo, invece, il profilo principalmente seguito è quello di Sandro Tonali del Brescia, nel mirino dei top club italiani ma considerato ideale per il nuovo progetto della Fiorentina.