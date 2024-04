Felipe Anderson sarà un nuovo giocatore del Palmeiras: l'annuncio è arrivato sulle pagine social del club brasiliano. Al termine del suo contratto con la Lazio, in scadenza il 30 giugno 2024, Felipe raggiungerà dunque il club del Brasileirao. Solo poco prima il giocatore aveva annunciato tramite Instagram l'addio al club biancoceleste a fine stagione.

Il comunicato del Palmeiras

Questo l'annuncio del club brasiliano: "Il Palmeiras ha concordato lunedì (15) la firma del centrocampista offensivo Felipe Anderson, che gioca nel calcio europeo da 11 stagioni e attualmente gioca per la Lazio. Il versatile giocatore, che oggi compie 31 anni, ha firmato un pre-contratto con il Verdão e rinforzerà il più grande campione del Brasile da luglio, dopo l'apertura della finestra di mercato internazionale – il suo legame con l'Alviverde inizierà il 1° luglio e sarà valido fino al 31 dicembre 2027".

Il comunicato del club prosegue poi sulla carriera del giocatore: "Rivelato dal Santos, l'atleta ha fatto il suo debutto da professionista nel 2010, all'età di 17 anni, ed è salito alla ribalta nel 2012, in cui ha totalizzato 41 partite, sei gol e otto assist. Nel club, ha fatto parte della squadra due volte campione del San Paolo nel 2011 e 2012, della Copa Libertadores 2011 e della Recopa Sudamericana 2012. Il talento dell'atleta, nato a Brasilia (DF), ha suscitato l'interesse della Lazio, squadra in cui si è trasferito nel 2013. È diventato titolare nella stagione successiva (2014/2015), collezionando 37 presenze, 11 gol e dieci assist. Nel 2015/16 ha continuato a essere protagonista e ha collezionato 47 partite, nove gol e cinque assist. Ha avuto numeri interessanti anche negli anni successivi, che gli sono valsi la convocazione nella nazionale maggiore brasiliana, oltre all'inedita medaglia d'oro olimpica ai Giochi di Rio 2016.

Ceduto al West Ham nel 2018, Felipe Anderson ha avuto l'opportunità di giocare nella Premier League prima di trasferirsi al Porto. Nel 2021 è tornato alla Lazio per continuare la sua storia nel club, di cui è diventato un idolo, con un totale di 319 partite giocate finora – sono 58 i gol e 63 gli assist, oltre al titolo di Supercoppa Italiana conquistato nella stagione 2017/18. Negli ultimi anni, Felipe Anderson ha dimostrato grande vigore fisico, tanto da battere il record di partite consecutive per la Lazio, che in precedenza apparteneva al difensore Alfredo Monza, con 124 partite di fila alla fine degli anni '30. Attualmente, il brasiliano ha 144 partite consecutive per la squadra romana".