Juventus, visite mediche per Facundo Gonzalez

Arrivato in Italia qualche giorno fa, il difensore uruguaiano Facundo Gonzalez sta svolgendo le visite mediche con la Juventus.

Juventus, Facundo Gonzalez al J|medical per le visite | VIDEO

L'ex Valencia dovrebbe poi lasciare subito i bianconeri per andare a farsi le osse in prestio con la Salernitana come favorita.

Al club spagnolo andranno 350.000 euro di premio formazione e alcuni bonus al raggiungimento di determinate presenze. In più sarà inserita un clausola sulla futura rivendita che si aggirerà tra il 15% ed il 20%