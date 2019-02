Sala, l'immagine che ha commosso tutti: il suo labrador lo aspetta ancora

Un'immagine commovente, splendida ed estremamente triste allo stesso tempo, finita per inserirsi in una bacheca che mai il mondo del calcio avrebbe voluto allestire.

Lo scorso sabato, attraverso il proprio profilo Facebook, la sorella di Emiliano Sala, Romina, ha voluto condividere una delle immagini che più hanno toccato il cuore di tutti: il cane Labrador del fratello, Nala, seduto davanti alla porta finestra da cui era abituato a vedere rientrare il proprio padrone, attendendo invano un ritorno divenuto impossibile a ormai due settimane di distanza dalla sua scomparsa.

Autentica compagna di vita nella lunga permanenza di Sala a Nantes, durata 3 anni, Nala avrebbe dovuto seguire Emiliano anche nel suo trasferimento in Galles, per una nuova esperienza con la maglia del Cardiff. Nuova vita che forse, in futuro, cane e padrone vivranno insieme in un'altra realtà : dove Sala potrà riabbracciare, finalmente, il suo miglior amico.