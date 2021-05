Juventus, Douglas Costa a un passo dal Gremio: le ultime

Ultimi dettagli da limare con la Juventus, poi pronto il ritorno in patria per Douglas Costa

Douglas Costa è ad un passo dal ritorno in Brasile, più precisamente al Gremio. Un ritorno alle origini per l'ala della Juventus in prestito al Bayern Monaco, che tornerebbe nel club che lo ha visto prima crescere nelle giovanili e poi esordire in prima squadra nel 2008.

Douglas Costa al Gremio: contatti con la Juventus per i dettagli

Il brasiliano, alla Juve dal 2017 al 2020, è quindi pronto a vestire nuovamente la maglia del Gremio. Negli ultimi giorni contatti continui fra l'entourage del giocatore e la Juventus per limare gli ultimi dettagli, poi mancherà solo l'ufficialità per il ritorno di Douglas Costa.