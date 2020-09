Marco Giampaolo ha chiesto a Urbano Cairo una punta per il reparto offensivo. La priorità è, quindi, l'attacco.

Il Torino vuole una seconda punta con caratteristiche diverse da Belotti per creare un tandem offensivo di qualità. L'identikit è quello di Gregoire Defrel. Ci sono già stati contatti, ma il Sassuolo fa resistenza nonostante la spinta del Torino che vorrebbe portarlo in granata.