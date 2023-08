Genoa, iniziate le visite mediche di De Winter

Koni De Winter si appresta a essere un nuovo giocatore del Genoa. Il classe 2002, reduce dalla buona stagione con la maglia dell'Empoli, ha iniziato le visite mediche.

Il belga arriverà dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto condizionato (QUI i dettagli).

Genoa-De Winter, iniziate le visite mediche

Dopo la chiusura della trattativa con la Juventus, il Genoa accoglie Koni De Winter. Il difensore belga ha iniziato le visite mediche e poi si procederà con l'ufficialità dell'arrivo in rossoblù.

Alberto Gilardino, quindi, avrà presto un nuovo giovane difensore che già conosce la Serie A dopo la buona stagione giocata con l'Empoli di Paolo Zanetti.

Atteso Junior Messias: le ultime

Non solo Koni De Winter: il Genoa aspetta anche Junior Messias. Chiusa la trattativa con il Milan, l'esterno offensivo ex Crotone è atteso in giornata per sottoporsi alle visite mediche e poi iniziare la sua nuova avventura.