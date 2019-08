De Ligt, il CT dell’Olanda Koeman: “Presto diventerà titolare”

Il CT dell'Olanda Koeman interviene sul caso della prima panchina per de Ligt: "Non sono preoccupato, presto diventerà titolare"

Dalla semifinale di Champions League alla panchina con la Juventus. Di certo Matthijs de Ligt immaginava diversamente la sua prima giornata di Serie A. Sarri e Martusciello, invece, hanno preferito l’esperienza del duo Chiellini-Bonucci al ventenne olandese, arrivato a Torino per la cifra record di 75 milioni. Una panchina che, tuttavia, non preoccupa il commissario tecnico oranje, Ronald Koeman. Almeno per ora.

Intervenuto a Nos, la Tv di stato olandese, l’ex difensore del Barcellona ha parlato così del caso de Ligt: “Da un lato pensi che giocherà, perché il suo trasferimento è costato molti soldi. Ma se un club ha in rosa Chiellini e Bonucci, è giusto che l’allenatore possa fare una scelta diversa”. Poi, la Serie A è diversa dall’Eredivisie: “Ho parlato con Matthijs due settimane fa, mi ha spiegato che deve adattarsi al modo di giocare e difendere. All’Ajax era tutto diverso: mentre in Olanda basta la fisicità, nel calcio italiano conta tanto la posizione”, commenta il CT.

E se anche la lingua - soprattutto per un difensore ‘leader’ come il classe ‘99 - può essere un problema, Koeman è certo che, dopo un periodo di ambientamento, de Ligt si prenderà la Juventus: “Non sono preoccupato, uno con le sue qualità giocherà tante gare e diventerà titolare. Non è in dubbio per l’Olanda”. A meno che questa situazione non si prolunghi per mesi: “Se a ottobre dovesse ancora trovarsi in panchina, allora potrebbe perdere il ritmo partita. È un fattore che devo considerare”. E rischiare così anche il posto in orange.