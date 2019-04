Ajax, de Ligt avvisa la Juve: "Possiamo fare il Triplete"

Contro la Juventus sarà un altro esame importante per Matthijs de Ligt: il 19enne olandese vuole stupire con le sue qualità e la sua personalità proprio la squadra che lo segue da tempo. Per l’importante sfida contro i bianconeri, in programma mercoledì 10 aprile, il difensore ci crede e lancia la sfida a CR7 & Co ai microfoni di Ziggo Sport: “Siamo ancora impegnati su tre fronti e possiamo vincere tutti i trofei, facendo il Triplete".

Nonostante la sua giovane età, de Ligt è un titolare dell'Ajax già da due anni: "Futuro? Chi sono io per pensare al mercato e a questa scelta adesso?" ha dichiarato il giovane difensore. Concentrazione massima sulla Champions dunque, con un pensiero anche... al Triplete, che l’Ajax e de Ligt sperano di conquistare.