Napoli, De Laurentiis: "Sabaly non arriva. E Arias..."

Appuntamento consueto oramai quello del 'Vero o Falso' di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss. Dopo la notizia trapelata già stamattina che Sabaly non arriverà a Napoli, ecco le altre risposte del presidente. Sempre in chiave calciomercato:

"E' vero che Sabaly verrà a Napoli? Falso.

Arias? Dobbiamo sempre mettere in conto la regola degli extra comunitari. E siccome siamo alla ricerca di un portiere devo stare attento. Io poi punto molto su Meret, non voglio metterlo nella condizione di non essere tranquillo. Bardi? Nè vero nè falso.

Grassi resta in Italia? Falso, abbiamo un'offerta molto interessante in Spagna. Conosce bene il campionato italiano e quindi per crescere deve andare secondo me in un altro campionato e poi le società italiane non vogliono pagare i 18 milioni del suo cartellino. Ho provato a prendere Balotelli? No, assolutamente falso. E' anni che dico di no ad un suo trasferimento al Napoli".