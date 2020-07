L'Eibar non riscatta Cristoforo: torna alla Fiorentina

Sebastián Cristoforo torna alla Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano (ma di passaporto italiano) classe 1993 non è stato riscattato dell’Eibar, club in cui si era trasferito lo scorso gennaio dopo aver messo insieme una sola presenza nella prima parte di campionato in Serie A.

Il club, 14esimo nell’ultima Liga, non ha infatti esercitato il diritto di riscatto nonostante il giocatore abbia trovato un buon minutaggio (18 presenze in campionato e una in coppa). “Grazie di tutto e buona fortuna”, il saluto affidato ai social dall’Eibar.

[tweet id="1287713220514533377"][/tweet]

Cristoforo, arrivato a Firenze nell’estate del 2016, aveva già giocato in prestito al Getafe nella stagione 2018/19. Con i viola ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è in attesa ora di conoscere il suo futuro.