Inter, Milito: "Eliminare la Juve? Una spinta per lo scudetto"

"L'Inter farà bene a dimenticare la vittoria in campionato con la Juventus", avverte Diego Milito alla Gazzetta dello Sport. "Meritatissima, certo, arrivata dopo una prestazione completa. Ma La Juve è grande squadra. E le grandi squadre imparano sempre dopo una sconfitta", così l'eroe del triplete mette in guardia la sua ex squadra in vista del match di Coppa Italia.

"Nessuno può snobbare la Coppa Italia"

Inter-Juventus non è una partita come le altre: "Eliminare la Juve e andare in finale aggiungerebbe forza alla corsa scudetto dell'Inter. Nel 2010, la Coppa Italia fu il primo trofeo del Triplete, in ordine temporale. Ci diede la spinta e la fiducia per vincere scudetto e Champions".

Lautaro Martinez

Milito conosce molto bene il suo pupillo Lautaro Martinez: "Straordinario e lo sta dimostrando. E sta migliorando anche nella gestione dei cartellini come gli chiedevo di fare io tempo fa - spiega El Principe".

"Mi piace la sua capacità di stare dentro l'area e come sente la porta. Non perda l'occasione di crescere vicino a Lukaku: il belga migliora chi gli gioca vicino".

L'intervista completa sulla Gazzetta dello Sport