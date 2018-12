Inter, i convocati per il Napoli: fuori anche Miranda

Tempo di Natale ma anche di partita. E di convocazioni. Domani sera si giocherà Inter-Napoli, il big match del boxing day, e Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori che faranno parte della partita contro la squadra di Ancelotti. Tra questi, come noto, non rientra Radja Nainggolan, sospeso dall'Inter per motivi disciplinari. Fuori anche Miranda, ci sono invece Joao Mario e Asamoah. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Berni, Handanovic, Padelli

Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic

Attaccanti: Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Candreva