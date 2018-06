Ciciretti: "Napoli un sogno, per prestito priorità al Parma"

Una stagione vissuta tra Benevento e Parma. Il gol all'Allianz Stadium e la promozione in Serie A col Parma ottenuta anche grazie ad un suo gol nello 0-2 contro lo Spezia all'ultima giornata di campionato. Ora Amato Ciciretti tornerà a Napoli per il ritiro estivo, la squadra proprietaria del suo cartellino, poi deciderà il suo futuro in accordo con la società e il nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato della nuova avventura con gli azzurri e del suo futuro. Le sue parole:

"Per me è un onore e un privilegio far parte di questo Napoli, almeno per il ritiro, poi non so cosa decideranno. Sono arrivato tardi in un grande club per demeriti miei, penso di essere maturato un pochino dopo rispetto agli altri. Devo ancora dimostrare di poter giocare nel Napoli. Ovviamente non è semplice, davanti hanno giocatori molto importanti, ma ce la metterò tutta per ritagliarmi un piccolo spazio e restare in azzurro.

Cosa ho pensato quando ho firmato? Il mio pensiero era di voler giocare lì. E' ovvio che debba dimostrare ad Ancelotti e a tutti di esser pronto a giocarmi le mie possibilità . Davanti sono tutti molto forti, quindi deciderà la società . Io ancora al Parma? Sì, ho sempre detto che se la società dovesse decidere di mandarmi in prestito la prima opzione è Parma, che questi sei mesi mi ha trattato con i guanti. A me piacerebbe tanto restare al Napoli, ma se così non fosse Parma sarebbe la prima scelta".